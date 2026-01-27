Las arcadas de Jalis de la Serna al entrar en una casa de una persona con síndrome de Diógenes: "Dan muchas ganas de vomitar"

El equipo de Apatrullando se desplaza hasta Sevilla en este primer programa de la nueva temporada para acompañar a una empresa de limpiezas traumáticas en una misión complicada: convertir el infierno en el que vive una persona con síndrome de Diógenes en un hogar.

Trabajos que nadie ve... hasta que fallan. Apatrullando entra donde otros no quieren mirar: limpieza extrema, muerte, riesgo, ciencia al límite. Oficios necesarios para el mundo, pero que permanecen en los márgenes de la sociedad.

Las empresas de limpiezas traumáticas son un buen ejemplo de ello. Higienizar escenas de suicidios o asesinatos es su labor. Jonathan, su madre y su hija se dedican a ello desde hace muchos años. Hoy, Jalis de la Serna les acompaña en una misión complicada: convertir el infierno en el que vive una persona con síndrome de Diógenes en un hogar.

"En este caso hay bastante basura, ropa, suciedad y excrementos. Tuvo el agua cortada durante 11 meses. Entonces, las bajantes están atascadas", pone en antecedentes Jonathan. Para deshacerse de toda la suciedad utilizarán dos camiones contenedores de gran tamaño.

Las molestias que ha ocasionado esta situación ha hecho que la vida diaria de los vecinos sea insoportable. "Aquí en verano es insufrible", comenta la presidenta de la comunidad. El olor, las cucarachas y el pis son habituales en las zonas comunes. Se lo han dicho muchas veces, "por las buenas siempre", pero siempre acaban discutiendo.

Antes de entrar al piso, los trabajadores se ponen la equipación: monos de plástico impermeables, máscaras de carbón activo, capuchas y guantes. Jalis también lo hace. En la puerta, hay una nota del dueño de la vivienda. Les advierte de que los restos de su perro están en una caja.

Lo que encuentran al abrir la puerta hace que a Jalis le tiemblen las piernas: "Con la máscara ya se percibe un olor terrible. Lo que se ve ya es dantesco, es un basurero". El reportero no puede reprimir las arcadas. "Da muchas ganas de vomitar estar aquí", asegura.

En el interior hay una máquina de ozono que han depositado los operarios hace 24 horas. "Si esto no se pone, aquí no se puede entrar. Esto lo que hace es esterilizar el ambiente", le informan. Sin ellas, estos trabajadores se enfrentarían a todo tipo de infecciones.

