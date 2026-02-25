Bomberos, Samur, Policía, seguridad privada... así se controla desde la sala de la UCO en el Bernabéu un partido de alto riesgo

El coordinador de Seguridad Nacional para el Real Madrid enseña a Jalis de la Serna cómo es el control de seguridad en partidos de alto riesgo como el del Mánchester City: "Lo solemos preparar con un mes de antelación".

Jalis de la Serna se adentra en Apatrullando en el operativo de seguridad de la Policía en el partido del Real Madrid contra el Manchester City para mostrar cómo se controla la violencia antes, durante y después de este encuentro deportivo de Champions. Y es que cuando un encuentro está catalogado como de Alto Riesgo, la presión se multiplica para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El gran reto del dispositivo junto con el de evitar que los radicales de ambos equipos se junten, es interceptar a la entrada del estadio objetos que puedan ser tirados en el terreno de juego.

Un agente explica a Jalis de la Serna que "la UCO, la Unidad de Control Organizativo, coordina todas las unidades participantes del dispositivo como Policia Nacional, Policía Municipal, sanitarios, bomberos...". Además, el agente presenta a Jalis de la Serna al coordinador de Seguridad de Nacional para el Madrid, quien coordina a 1.800 personas entre todos los Cuerpos.

"Lo bueno es que somos un equipo de trabajo, no es una cuestión solo mía sino conjunta", explica el hombre a Jalis de la Serna, al que detalla que "en un partido de Champions" pueden llevar preparando el operativo "un mes" en el que realizan diferentes funciones como la solicitud de información a la Policía inglesa, saber los aficionados que viajan, el nivel de riego de los mismos. "¿Cómo se puede complicarse el operativo?", pregunta el presentador al responsable, que explica que, por ejemplo, que "un grupo de aficionados se desplace de manera autónoma al estadio y vaya por una calle que no debería, donde haya aficionados del Madrid".

Por otro lado, el hombre mete a Jalis de la Serna en la sala de la UCO en el estadio. "Aquí es donde trabajamos los distintos cuerpos de seguridad y seguridad privada", explica el responsable, que detalla que "unas dos horas antes" del inicio del partido "empieza a funcionar". "Todo lo que ocurre en el estadio se centraliza aquí", destaca el hombre, que detalla que "las cámaras controlan el aforo con 360 grados durante todo el partido", por lo que "cualquier incidente" lo pueden visualizar con "las cámaras": "Desde una situación sanitaria a una de orden público".

Por último, el responsable explica qué "es una mesa corrida": "Es un equipo de trabajo donde cada uno tiene su parcela de participación, y por supuesto, de decisión". "Comenzamos con la seguridad privada, que es el actor principal dentro del estadio, después la municipal por temas de reventa y tráfico", afirma el hombre, que explica con detalle la función de cada miembro de la sala, como los bomberos o el Samur o la Cruz Roja, quienes se dividen entre el interior y el exterior del estadio.

*Puedes ver el programa completo de Apatrullando: Antidisturbios, cara a cara con los ultras, en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.