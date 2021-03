Camela siempre ha reventado las listas de éxitos, pero al principio el grupo no estaba tan reconocido como debería. Algunos se avergonzaban por escuchar su música y en algunas discográficas no querían contar con ellos. Así nos lo han trasladado diversos artistas en 'Pongamos que hablo de Camela', el documental emitido por ATRESplayer Premium.

Tal fue el desprecio que en algún momento sufrieron, que la discográfica de Andy y Lucas no les permitió hacer una colaboración con ellos. "Yo me sentí fatal. Tenía 18 años y tuve que llamar a Dioni. Se me cayó la cara de vergüenza", ha contado Lucas. Si bien, ambos aseguran que entonces "eran marionetas", pero ahora no hubiesen permitido eso.

Alaska fue una de las artistas que más apoyo al grupo de San Cristóbal de los Ángeles. Apareció en una actuación con una camiseta de Camela y siempre defendió que tenían "mucha personalidad" e "inventaron un estilo" en el mundo de la música.

ATRESplayer analiza los inicios y el desarrollo de su trayectoria musical en este documental.