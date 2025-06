La única mujer del Ayuntamiento de Aranjuez, antitaurina y obligada a presidir la corrida de toros para mujeres de Jesulín

La mujer encargada de presidir la corrida de toros de Jesulín era la única que ocupaba un cargo en el Ayuntamiento de Aranjuez y, al parecer, no quería ser partícipe de ello.

No es de extrañar que Jesulín de Ubrique sea uno de los toreros más conocidos de España. Además de por el éxito profesional y los escándalos amorosos que se hicieron públicos, el torero empezó a ser conocido por su personaje de mujeriego desde muy joven. En aquella época, no había mujer que no estuviese enamorada de él. Como resultado de la expectación que causaba, se organizó una corrida sin precedentes: una exclusivamente para mujeres.

Lo que ocurrió en 1994 muy difícilmente podría repetirse en la actualidad. Aproximadamente 9.000 mujeres fueron las que llenaron la plaza de toros de Aranjuez. "Lo que allí se vio fue absolutamente delirante. Más que un torero, parecía una estrella del rock", comenta la presentadora Mamen Mendizábal en 'Anatomía de...'.

La presidenta de la corrida que quería salir corriendo

Como era una corrida de toros exclusivamente dirigida a mujeres, desde el Ayuntamiento de Aranjuez decidieron que la presidenta de la corrida fuese la única mujer de todo el ayuntamiento: Milagros Román, concejala de Sanidad. "Ella era la única antitaurina y le dijo al alcalde que prefería no hacerlo", comenta Juan Sanguino, periodista de cultura pop.

El alcalde en aquellos momentos, Eduardo García, le espetó: "No te he preguntado si quieres hacerlo, te he informado de que tienes que hacerlo".

Como ella no sabía nada acerca de la corridas de toros, el ayuntamiento decidió poner a un hombre que entendía del tema para que le explicase el protocolo. José Luis se escondió detrás de Milagros para que la cámara de Antena 3 no le pinchase. "Le decía: ahora es el momento de la oreja, ahora tienes que sacar el pañuelo blanco...", cuenta, entre risas, Sanguino.

