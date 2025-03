Michelle Calvó imita a Jesulín de Ubrique para interpretarlo en la serie de Belén Esteban: "Im-presionante"

"Michelle Calvó está que se sale porque había una posibilidad de que interpretara a Isabel Pantoja", destaca Alfonso Arús, que recuerda que la actriz "ya hizo alarde de sus dotes interpretativas" imitando una de las frases de la cantante. Sin embargo, la propia actriz asegura que todavía no la han llamado.

Por eso, una reportera le ha preguntado si interpretaría también a María Jesús Campanario en la docuserie de Belén Esteban. Aunque la propia periodista reconoce que "la Campanario no tiene frases míticas". "No, no la tengo nada fichada, no te la podría imitar", afirma la actriz, que también es preguntada sobre si cambiaría de género e interpretaría a Jesulín de Ubrique.

"No lo tengo nada fichado tampoco", reconoce Michelle Calvó que, sin embargo, cuando la reportera le dice una frase del torero, recuerda algo: "Como era, te lo voy a decir en dos frases, im-presionante".