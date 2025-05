Silvia Abril desvela que contrataron a la coreógrafa de Shakira para Chikilicuatre en Eurovisión: "Fue traumático para ella"

Para profesionalizar la actuación de Rodolfo Chikilicuatre para Eurovisión 2008, se contrató a Maite Marcos, coreógrafa de Shakira. "Hasta que las camaras no se apagaron y no le pudimos decir que era un cachondeo", recuerda Silvia Abril.

Después de confirmarse que el personaje creado por David Fernández en el programa de Buenafuente, en laSexta, Rodolfo Chikilicuatre, era el representante de España en Eurovisión 2008, el equipo de comunicación tuvo que ponerse a trabajar sobre cómo "explotar el producto" los siguientes meses hasta la fecha del festival. Olalla Cernuda, responsable del Área Digital de RTVE de 2007 a 2011, recuerda cómo fue el proceso en el vídeo principal de esta noticia: "¿Querían fiesta?, pues íbamos a hacer una fiesta de verdad".

Por su parte, Eva Cebrián, directora de programas de RTVE desde 2007 a 2010, explica que hubo "muchas consecuencias positivas": "Toda nuestra competencia estaba hablando de un programa que se iba a emitir solo en nuestra cadena y que íbamos a tener mucha audiencia". "Yo creía que era importante que profesionalizáramos al máximo la actuación de Rodolfo", explica Cebrián, que recuerda que fue entonces cuando llamó a Maite Marcos.

"Maite era la coreógrafa de Shakira y nos la pusieron para ir a Eurovisión", explica Silvia Abril, una de las bailarinas de Chikilicuatre. Además, la actriz recuerda "el primer día que el ensayo fue en una sala y fue traumático para Maite".

"Creo que pensó, '¿qué es esto?, ¿en qué me he metido y quiénes son estas dos tipas?'", afirma Silvia Abril, que destaca cómo no pudo avisar a la coreógrafa hasta que las cámaras no se apagaron de que la coreografía era una broma: "Creo que nadie la había avisado antes y no se lo esperaba".