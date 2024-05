Kimera y Raymond Nakachian, un adinerado matrimonio formado por un magnate libanés y una cantante coreana, son los padres de la niña que protagonizó uno de los secuestros más sonados de la historia de este país: Melodie Nakachian. El secuestro ocurrió el 9 de noviembre de 1987, cuando Raymond, el hijo mayor de Nakachian, llevaba en su BMW rojo a la pequeña al colegio junto a su esposa Deborah y la hija de Deborah y Raymond.

La primera llamada de los secuestradores que se registra se produce al día siguiente del secuestro. En esa llamada le piden al señor Nakachian explicaciones sobre la nota que supuestamente habían entregado a Raymond, a su hijo, cuando secuestran a Melodie, pero el señor Nakachian les contesta que él no sabe nada de ninguna nota.

En esta trama es importante conocer a la familia Nakachian. Raymond y Kimera tuvieron dos hijos en común: Melodie y su hermano pequeño Amir, quien el día del secuestro de su hermana no iba en el coche porque se encontraba mal, dicen que eso le salvó. Además, Nakachian tenía cuatro hijos más de parejas anteriores, tres chicas y un varón, Raymond, el que conducía el coche cuando raptaron a Melodie y al que los secuestradores dicen haberle dado una nota.

En esa nota, se dice que son los secuestradores de Melodie y que exigen 13 millones de dólares por el rescate en distintas monedas. Sin embargo, Raymond no es capaz de dar una explicación clara de qué ha sido de la nota ya que apareció dos días después en el despacho de Nakachian. "La Policía lo primero que piensa es que tiene algo que ver", explica la periodista Cruz Morcillo mientras que el policía que llevó el caso explica que al principio no descartaron ninguna vía, incluso esa, ya que "todo parecía factible".

"Yo veía que el padre y el hijo no se llevaban bien, porque él era de un matrimonio anterior y yo pensé que podía tener a lo mejor por despecho, por celos o por lo que sea que el padre estuviera inclinado solamente con los dos pequeños y no con él", detalla el inspector. Por si parte, el inspector de Policía de Estepona Ignacio Díaz destaca que el padre nunca perdonó a su hijo que no hiciera nada más por evitar el secuestro de Melodie. "No podía hacer nada más contra dos escopetas, metralletas y demás", explica el inspector, que cuenta lo que el padre le dijo al hijo: "Te tenías que haber matado, te tenías que haber inmolado allí, no se podían llevar a Melodie".