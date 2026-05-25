El lamento de José Carlos Villanueva, el periodista que vivió amenazado por Jesús Gil: "Si ahora resucitara, la gente le volvería a votar"

Cristina Almeida y José Carlos Villanueva creen que si Jesús Gil estuviera vivo volvería a arrasar en las elecciones a pesar de los numerosos casos de corrupción que tenía a sus espaldas y sus tácticas sucias para llegar a la cima.

"Ahora se le ve como un personaje y muchos le reivindicarán", lamenta en Anatomía de...Cristina Almeida, diputada en el Congreso de Izquierda Unida de 1998 a 2003, acerca del éxito que cree que hoy volvería a tener Jesús Gil en las urnas.

José Carlos Villanueva, uno de los periodistas que vivió amenazado por el constructor que se convirtió en un fenómeno mediático en los 90 y que llegó a dominar la Costa del Sol con su partido, el GIL (Grupo Independiente Liberal), se muestra de acuerdo con ella: "Pero es que te encuentras revisionistas de Gil, influencers de conocidas marcas que no voy a nombrar, que es que están haciendo en Madrid camisetas de Gil, que dicen 'Gil, el alcalde de Marbella' o 'Quiero ser como Gil'".

Pero nadie tiene tanto éxito sin un público fiel que lo respalde, destaca el periodista y experto en cultura pop Alberto Rey en este reportaje. "Lo que pasa es que ahora, a posteriori, lo analizas y dices 'de la que nos libramos...'", comenta. Para Villanueva es "evidente" que si Gil resucitara "la gente le volvería a votar". Sin embargo, "si se hiciera una encuesta ahora, parecería que nadie ha votado al GIL".

Rey encuentra curioso "que en solamente 30 años hayamos olvidado una fábula tan buena para la política actual como era la Marbella de los 90" y se sorprende de que nadie diga, cada vez que vemos a Donald Trump en acción, que "aquí tuvimos uno que se llamaba Jesús Gil, que era exactamente lo mismo: un personaje televisivo, un personaje muy bocazas".

La hemeroteca se encarga de rescatar algunas de las declaraciones más polémicas del empresario que llegó a poner en jaque la seguridad nacional y el programa de laSexta compara algunas de estas afirmaciones que hizo a finales del siglo XX con las que ahora, en pleno siglo XXI, suelta el presidente de EEUU a diario sin pestañear. Y lo cierto es que se parecen demasiado.

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