El poder mediático de Jesús Gil: "Hubo compañeros de profesión a los que le resultó más fácil estar al lado de un corrupto que denunciarlo"

Josele Sánchez, fotógrafo del Diario El Sur, da los nombres y apellidos de los periodistas que, a su juicio, fueron "a muerte" con Jesús Gil en este reportaje de Anatomía de... Otros compañeros también señalan el enorme poder mediático que tenía el empresario.

Jesús Gil fue un pionero en el uso de los medios de comunicación para sus beneficios políticos, empresariales y personales, apunta José Carlos Villanueva, corresponsal de El Mundo en Marbella en los 90, en este reportaje de Anatomía de... dedicado a analizar el auge y caída del mediático constructor que se hizo con la Costa del Sol y puso en riesgo la seguridad nacional : "Tuvo un gran apoyo previo a salir con la primera mayoría absoluta de grandes medios nacionales, radios y prensa deportiva".

"Igual que ocurre hoy en día con los medios y los poderes económicos y políticos, hay gente que está al servicio. Hubieron algunos supuestos compañeros de la profesión a los que les resultó más fácil y rentable estar al lado de un corrupto que denunciarlo", denuncia Antonio Rubio, también periodista de El Mundo en aquella época.

Josele, fotógrafo del Diario Sur no duda en dar nombres y apellidos: "Antonio Herrero, Encarna Sánchez, Luis del Olmo... esos iban a muerte con él. Aunque no sé lo que hubiera pasado luego".

En La Tribuna de Marbella, recuerda Villanueva, "ponía a parir a todo el mundo": "Eso creaba opinión e influencia, más que la televisión". Además, Gil creó su propia televisión en Marbella "como órgano de propaganda a su servicio".

Jesús Gil, rememora Alberto Rey, experto en cultura pop, "estaba en todos los programas" porque "era el invitado perfecto", por mucho que hoy cueste reconocerlo. "Los que nos dedicamos al entretenimiento sabemos que, cuando hay alguien que te da siempre frases grandilocuentes y está por encima de lo que tú crees... Claro, ¿cómo vamos a culpar a Mercedes Milá o a Jesús Quintero?", se pregunta.

"Iba a fichar a un jugador importante y me he enterado de que es maricón y a ese no lo meto en un vestuario", decía Gil en una de esas entrevistas, con total impunidad. "Podía decir barbaridades y el programa no sufría", explica Rey. "El valor fundamental era entretener y Jesús Gil era puritito entretenimiento", concluye.

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