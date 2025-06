John Bonello, el portero de Malta del 12-1: "Dijo que meterle 11 goles era imposible, se retiraría"

El 20 de diciembre de 1983, un día antes del partido, los malteses llegaron a Sevilla. La selección de fútbol de Malta comenzó a hablar de "juego sucio" y los medios retrataban el "enfado" de los jugadores.

"Les tratamos mal, la víspera no se les dejó entrenar como se debía...Les dijeron que no podían entrenar porque el campo estaba mojado y la cortesía es dejar entrenar en el campo donde se va a jugar. Sinceramente, nos portamos mal, me molestó hasta a mí", confiesa Alfredo Relaño, periodista deportivo.

Además, recuerda junto a Mamen Mendizábal el momento en el que fueron a recibir a los malteses al aeropuerto y el portero, John Bonello, "no se dejó ver": "Fui a hablar con él, y me dijo que meterle 11 goles era imposible".

Javier Maldonado, aficionado que forma parte de este programa de 'Anatomía de...', explica que Bonello llegó a decir que "si le metían 11 goles, se retiraba": "No se retiró, pero los 12 se los llevó".

"No era mal portero, pero en aquella época aquí en España no habría jugado ni en tercera división", opina 'Maldini', periodista deportivo, en este fragmento.

*Ya disponible el programa al completo de 'Anatomía de... Una goleada | España-Malta' en atresplayer.com.