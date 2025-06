"Jesulín, capullo, queremos un hijo tuyo": la emoción de las fans del torero en la histórica corrida para mujeres

En su época, Jesulín de Ubrique hizo historia. Se convirtió en el torero más famoso del país a temprana edad y no había mujer que no desease al gaditano. Todo esto hizo que a su equipo se le ocurriese la idea de organizar una corrida de toros exclusiva para mujeres, a la que acudieron un total de 9.000.

Llenaron la plaza de toros de Aranjuez en 1994, cuando Jesulín tenía tan solo 21 años. "Esa tarde fue la guinda de su carrera", comenta la presentadora Mamen Mendizábal en este reportaje de 'Anatomía de...'.

Este día para las mujeres fue muy especial. Tenían un evento exclusivo para ellas, donde sabían que el único hombre iba a ser Jesulín de Ubrique. Sin embargo, Juana Izquierdo, una de las asistentes de la corrida, asegura que antes del evento dejaron todo preparado para su familia: "Eso sí, antes de salir tenías que dejar la casa ordenada y la cena hecha". Cuenta que las amigas se llamaban ilusionadas entre ellas para preguntarse a ver de "qué iban a hacer el bocadillo".

Cuando dejaron sus responsabilidades aparcadas, por unas horas, se desquitaron. Así lo reconocen sus fans: "Yo ni me acuerdo de cómo toreó o qué hizo. O sea, me acuerdo de que era un espectáculo total, pero no uno taurino, ya me entiendes", bromea Geles Burgos.

Para las mujeres, Jesulín de Ubrique era lo que para los hombres eran Marta Sánchez o Sabrina. "Eran señoras de 70 años diciendo "¡Jesulín, capullo, queremos un hijo tuyo! o incluso dándole sus números de teléfono", añade el periodista Juan Sanguino.

"La expresión de deseo femenino en público, tradicionalmente, había sido tabú, es decir, cualquier hombre puede decir "madre mía, qué buena está esa", pero las mujeres no podían expresar su deseo casi ni en privado", explica Sanguino. Al final, como todas estaban en la misma situación, no tenían miedo de que sus maridos se enterasen de lo que estaban diciendo.