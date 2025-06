Así coló el realizador de RTVE a un trabajador para que viera a su hijo en el viaje de Marta Sánchez a la Guerra del Golfo

"Va a ser una actuación en plan familiar, porque las condiciones de los barcos no dan para más", reconocía Marta Sánchez a los medios de comunicación en 1990 acerca del concierto que daría junto a Olé Olé para los soldados españoles desplegados en la Guerra del Golfo.

Luis de Galinsoga, realizador de TVE, recuerda en 'Anatomía de...' cómo fue aquella gala de Navidad. "Todo lo que saqué fue idea mía y no tuve orden de nadie, ni por Marta Sánchez ni por la dirección de RTVE ni por el Ministerio de Defensa", rememora.

Tanto es así que incluso llegó a colar a un trabajador de la casa en aquella fragata: "Se me acercó un carpintero por el pasillo: 'Luis, me he enterado de que va a ir a usted a hacer el programa. Yo tengo allí a mi hijo de marinero. Si me pudiera usted llevar...'".

"Y dije: 'Pues lo metemos ahí de mozo para tirar cables y que nos ayude y así, por lo menos que vea a su hijo", cuenta. Su único pesar es que no llegó a grabar para televisión este emotivo encuentro.

