Fernán Martínez, exmánager de Julio Iglesias: "Es un gran manipulador de la gente. Controla e intimida"

Detrás de la imagen pública de Julio Iglesias había un círculo muy reducido de personas capaces de discutirle. Anatomía de... recupera el testimonio de Fernán Martínez, amigo, publicista y mánager durante más de una década.

Una de las personas que mejor conocían a Julio Iglesias era Fernán Martínez. Periodista colombiano, publicista y posteriormente mánager del artista, Martínez formó parte durante años del núcleo duro que acompañó al cantante en la etapa de mayor éxito de su carrera. Anatomía de..., el programa de laSexta presentado por Mamen Mendizábal, recupera su testimonio para explicar cómo era realmente convivir con una estrella de dimensión mundial.

La relación iba mucho más allá de lo profesional. En unas imágenes de archivo recuperadas por el programa, el propio Julio Iglesias define a Martínez como "parte de la familia Iglesias" y asegura que, más que su representante, era "mi amigo". Pero la amistad con Julio no siempre resultaba sencilla. "Yo intenté matar a Julio como unas ocho veces. Sin éxito", bromea Martínez haciendo alusión a sus constantes discusiones.

Pero siempre sabía lo que tenía que decir para apaciguar las aguas: "Cuando ya lo vas a matar, está en una esquina y te dice: 'Fer, mi amor, el más inteligente que hay en este grupo'", recuerda entre risas. Para Martínez, buena parte del magnetismo de Julio Iglesias residía precisamente en esa capacidad para manejar las relaciones personales.

"Es un gran manipulador de la gente a nivel personal", asegura. "Controla. Entonces te intimida. Siempre está uno como en matrícula condicional". Era una personalidad arrolladora. Una mezcla de seducción, control y carisma que ayudó a construir uno de los fenómenos mediáticos más grandes de la música española.

Su condición de superestrella mundial hizo que ETA pusiera el foco en él. La banda terrorista secuestró a su padre, que rechazó tener escolta pese a que su hijo se lo había recomendado por las constantes amenazas que recibía.

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