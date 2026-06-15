El 'tierra trágame' de Ester Expósito con el príncipe Alberto de Mónaco: "Él pasa de ella y ella no sabe qué hacer"

Tatiana Arús enseña en este vídeo el "pequeño malentendido" en el momento en el que Ester Expósito saluda al príncipe Alberto de Mónaco: "Ella se queda con que está pasando de ella porque él retoma la conversación con un señor".

Alfonso Arús destaca "la pareja que triunfa a nivel mundial", la formada por "Homer Simpson y Ester Expósito". Y es que el presentador bromea con que el príncipe Alberto de Mónaco, encargado de dar un premio a la actriz española en Montecarlo, cada vez se parece más al dibujo animado. Por otro lado, Tatiana Arús enseña en este vídeo el "pequeño malentendido" en el momento del saludo: "Ella se queda con que está pasando de ella porque él retoma la conversación con un señor y ella no sabe qué hacer".

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