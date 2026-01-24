Así consiguió Julio Iglesias entrar en el Festival de Benidorm: gracias a los contactos de ‘Papuchi’ en el régimen franquista

El doctor Iglesias Puga era un reconocido falangista. Durante la dictadura, fue diputado provincial en Madrid y llegó a ser director del Consejo de Sanidad de Madrid.

Julio Iglesias comenzó su carrera como cantautor, pero, de alguna manera, era lo opuesto a los cantautores protestatarios que comenzaron a surgir en esa época. "Julio Iglesias representa una contrarreforma que contaba con el apoyo del régimen, a todos estos movimientos que estaban apareciendo", indica Hans Laguna.

En la construcción de su personaje tuvo mucho que ver el doctor Iglesias Puga, conocido como 'Papuchi'. El médico era un reconocido falangista que, además, estaba bien ubicado en la dictadura.

"Durante el franquismo él fue diputado provincial en Madrid y también llegó a ser director del Consejo de Sanidad de Madrid", cuenta el sociólogo. Así, tenía contactos en los despachos del régimen.

En sus memorias, el doctor explica que a la canción de su hijo le pusieron muchas trabas pero que él consiguió que entrara en el festival después de llamar a un alto cargo de la dictadura.

"Creo que Julio Iglesias no se habría convertido en Julio Iglesias al principio de su carrera si no fuera porque provenía de una familia muy bien conectada con el régimen", afirma Elena Cabrera.

