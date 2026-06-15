Así consiguieron los falsos periodistas alemanes que el doctor Julio Iglesias se montara en el coche en el que lo secuestraron

Anatomía de... reconstruye cómo los secuestradores del doctor Julio Iglesias prepararon durante semanas una trampa tan sencilla como eficaz hasta conseguir que confiara plenamente en ellos y se montara en aquel coche.

Cuando el doctor Julio Iglesias Puga regresó de Miami el 28 de diciembre de 1981 después de pasar la Navidad con su hijo, el cantante Julio Iglesias, los secuestradores ya tenían preparada la última pieza de su plan. Un plan que reconstruye el programa de laSexta Anatomía de... en este reportaje para el que cuenta con testimonios de personas que vivieron muy cerca aquel momento.

Durante semanas se habían presentado como periodistas alemanes interesados en grabar un documental sobre la infancia de Julio Iglesias. Habían visitado varias veces al médico, habían insistido con educación y paciencia y habían conseguido algo fundamental: ganarse su confianza con una periodista "guapa y joven". Sus captores conocían bien a su víctima...

Pero aún faltaba un empujón definitivo. Según relata Julia Higueras, biógrafa de Papuchi, en Anatomía de..., al llegar a su domicilio se encontró con una sorpresa inesperada. Los supuestos periodistas le habían enviado un televisor de regalo.

La entrevista quedó fijada para la mañana siguiente, el 29 de diciembre. Papuchi era un hombre puntual. A las diez de la mañana esperaba a los periodistas. Pasaron los minutos y nadie apareció. Según cuenta Higueras, primero pensó que podían haberse retrasado por el tráfico. Después empezó a extrañarse. Finalmente tuvo que marcharse a su consulta de la maternidad de O'Donnell.

Fue allí donde reapareció uno de los supuestos reporteros. El periodista se disculpó por el retraso. Le explicó que había tenido problemas con el coche y que el tráfico había sido "horrible". Después le ofreció una solución. "Hemos decidido venir aquí para recogerle y llevarle a Prado del Rey", le dijo.

La excusa parecía perfectamente razonable. Según los falsos periodistas, habían alquilado allí un estudio para grabar la entrevista. El doctor Iglesias aceptó. Subió al coche convencido de que iba a hablar sobre la infancia de su hijo.

En realidad, acababa de entrar en la trampa que sus secuestradores llevaban semanas preparando. En medio de la ruta, cambiaron la dirección y cuando él les advirtió de que se habían equivocado, se destapó toda la verdad.

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