"A ese otro Miguel que agoniza en una unidad intensiva": el artículo de Beatriz Pottecher que avivó el rumor de que Miguel Bosé tenía sida

"Y a ese otro Miguel, más conocido, que agoniza en una unidad intensiva de la capital, tan hermoso como un niño de Somalia. Una vez tuve un vecino mayor, sidoso, al que oía llorar a la noche, muy quedo, a través de las paredes de mi casa", escribía Beatriz Pottecher en un artículo de opinión que publicaba el diario El Mundo el 6 de octubre de 1992 y que hoy recuerda Anatomía de.... Unas palabras que no hicieron más que avivar los rumores sobre la supuesta enfermedad que padecía Miguel Bosé, que no era otra que el sida.

Iñaki Gabilondo, director de 'Hoy por hoy' de la Cadena Ser, puso a su equipo en marcha cuando leyó esta columna. Su objetivo no era otro que confirmar la noticia, pero terminó dándole la oportunidad al propio Bosé de desmentirla él mismo. El periodista cuenta en este reportaje que tanto él como los redactores de su programa se llevaron una gran sorpresa al saber que nadie había intentado ponerse en contacto con él ni con alguien de su entorno.

La entrevista de Gabilondo a Miguel Bosé

"Dijeron que no estaba muriéndose, que estaba perfectamente bien y no solo no tenía inconveniente en hablar, sino que tenía enorme interés en salir a la palestra para desmentir aquello", rememora el periodista ante Mamen Mendizábal.

El 7 de octubre de 1992 Miguel Bosé intervenía en directo en el programa de Gabilondo asegurando que estaba "encabronado". "Es humillante tener que salir a un micrófono y decir: 'Señores, estoy en Normandía. Estoy bien, estoy vivo, estoy fenomenal, déjenme en paz y dejen en paz a mi gente de una vez ya, pero de una vez ya para siempre'", se quejaba.

"No puedo más con estos atentados contra mi dignidad, contra mi tranquilidad y mi serenidad. Me están buscando desde hace años y me acaban de encontrar", advertía.

Poco tiempo después, una emisora de radio anunció que había muerto. No era cierto.

