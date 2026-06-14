El doctor Julio Iglesias 'Papuchi' rechazó tener escolta pese a las constantes amenazas a su hijo: "Pensaba que no era una persona famosa"

Las amenazas ya existían mucho antes del secuestro de Papuchi. Anatomía de... revela que Julio Iglesias había reforzado la seguridad de sus hijos tras recibir advertencias inquietantes. Su padre, sin embargo, estaba convencido de que nadie iría a por él.

Cuando el doctor Julio Iglesias Puga fue secuestrado en diciembre de 1981, el miedo ya llevaba tiempo instalado alrededor de la familia. Según reconstruye Anatomía de..., Julio Iglesias había recibido amenazas un año antes. Eran años especialmente convulsos en España, marcados por los secuestros y la actividad terrorista de ETA.

"A Julio Iglesias le habían advertido que tuviera cuidado", recuerda la periodista Mábel Galaz. "A partir de ese momento, Julio puso protección a sus hijos", explica. Julio José, Chábeli y Enrique vivían entonces en Madrid junto a Isabel Preysler y pasaron a contar con medidas especiales de seguridad.

"Había un clima de amenaza en España", señala Julia Higueras, biógrafa del doctor Julio Iglesias, en el programa de laSexta. En aquellos años se habían producido secuestros que habían conmocionado al país, como el del futbolista Quini o el del empresario Luis Suñer.

Pero había un problema. La persona que acabaría convirtiéndose en objetivo no creía necesitar protección. Según explica Higueras, el doctor Iglesias "pensaba que no era una persona famosa", sino simplemente "un ginecólogo". Por ese motivo rechazó contar con escolta.

Su hijo insistió al menos en reducir su exposición pública. Julio le había regalado años antes un Mercedes fácilmente identificable. Finalmente, Papuchi aceptó sustituirlo por "un coche mucho más discreto".

Fue la única concesión. No quiso guardaespaldas. No quiso vigilancia. No quiso vivir pendiente de una amenaza que consideraba ajena.

Los secuestradores pensaban exactamente lo contrario. Mientras el cantante reforzaba la seguridad de sus hijos, ellos llevaban meses observando a un hombre convencido de que nadie se fijaría en él.

Y esa falsa sensación de tranquilidad acabaría convirtiéndose en una de sus mayores vulnerabilidades.

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