La periodista "guapa y joven" que hizo que el doctor Julio Iglesias 'Papuchi' cayera en la trampa del secuestro: "Conocían sus debilidades"

Anatomía de... reconstruye en este reportaje el secuestro que conmocionó a la sociedad española de 1981: el del padre de Julio Iglesias. Todo empezó con una trampa...

El secuestro de Julio Iglesias Puga estuvo precedido por una trampa cuidadosamente diseñada. Así lo reconstruye Anatomía de..., el programa de laSexta presentado por Mamen Mendizábal, que repasa paso a paso cómo los secuestradores lograron ganarse la confianza del popular médico, padre de Julio Iglesias, antes de llevar a cabo el rapto.

La operación no comenzó con pistolas ni amenazas. Comenzó con una conversación. El doctor Julio Iglesias Puga atendía pacientes en su consulta de la maternidad de O'Donnell cuando recibió una visita inesperada. Según relata Julia Higueras, autora de su biografía, apareció "un periodista joven, bien vestido, muy educado" que quería realizar un documental para la televisión pública alemana sobre la infancia de Julio Iglesias.

La propuesta era creíble. Más aún porque, en aquellos años incluso más que ahora, el cantante era una estrella internacional. "Julio en aquella época era muy conocido y hablaba en todos los idiomas y cantaba en todos los idiomas", recuerda Higueras mientras el programa rescata de la hemeroteca al artista cantando 'Gwendoline' en alemán.

Pero el plan estuvo a punto de fracasar. Según explica la periodista Mábel Galaz, que siguió el caso desde el primer momento para El País, Papuchi no era una persona fácil de convencer. "Él hablaba cuando él quería, pero no cuando le decían que hablara", señala. Los supuestos periodistas insistieron, pero no lograban que aceptara la entrevista.

Entonces apareció una nueva pieza en la estrategia. "Interviene una periodista", explica Galaz. Una mujer que, según la descripción de Julia Higueras, era "una chica muy guapa". Su llegada cambió por completo la situación.

"Al doctor Iglesias le cae muy bien y por ahí empiezan a encontrar la posibilidad de acceder a él y de que conceda esa entrevista", relata Galaz. Los secuestradores habían estudiado cuidadosamente a su objetivo. Sabían cómo acercarse. Sabían qué teclas tocar. "Conocían sus debilidades", resume Mamen Mendizábal durante la reconstrucción del caso. Y, según añade Galaz, también sabían que era "un hombre que le encantaba gustar y que era un coqueto".

Aquella confianza ganada poco a poco acabaría siendo decisiva. La entrevista nunca llegó a grabarse. Pero gracias a ella, los falsos periodistas consiguieron algo mucho más importante: llevar al doctor Julio Iglesias a donde querían.

La trampa ya estaba en marcha.

*Ya puedes ver Anatomía de... el secuestro de 'Papuchi' en atresplayer.com

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