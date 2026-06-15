Cuando Julio Iglesias huía de España porque era "un país caníbal": "Les gustan los toros porque van a ver si cogen al torero"

Mientras triunfaba en todo el mundo, Julio Iglesias se alejaba cada vez más de España. Anatomía de... reconstruye las razones de aquella distancia a través del relato de quien le acompañó en una época marcada por la fama y el miedo.

En 1981, Julio Iglesias ya no era solo un cantante de éxito. Era un fenómeno internacional. Su separación de Isabel Preysler había ocupado portadas en medio mundo, sus discos triunfaban dentro y fuera de España y su residencia habitual estaba ya en Miami. Según recuerda la periodista Mábel Galaz en Anatomía de..., era "el cantante español con más proyección" del momento y, sobre todo, "un personajazo".

Sin embargo, cuanto más crecía su fama, más distancia tomaba respecto a España. Fernán Martínez, que trabajó durante años junto al artista, asegura que Julio repetía constantemente la misma idea: "Hay que irse de España".

No era una cuestión de desamor hacia su país. Al contrario. "Hay que huir de España amando a España", recuerda Martínez que decía el cantante.

Pero también sostenía que la fama se vivía aquí de una manera especialmente agresiva. Para explicarlo utilizaba una de sus comparaciones favoritas. "¿Sabes por qué les gustan los toros?", preguntaba. Y respondía inmediatamente: "Porque van a ver si cogen al torero".

Martínez asegura que Julio consideraba que España era, en ese sentido, "un país caníbal". Un lugar donde el éxito despertaba tanta admiración como deseo de derribo.

Por eso había tomado una decisión estratégica años antes: instalarse al otro lado del Atlántico. "Hay que meter continente de por medio. Hay que estar lejos", resumía.

Aquella distancia parecía ofrecer protección frente a la presión mediática. Pero ni siquiera un océano iba a ser suficiente cuando el secuestro de su padre estalló en España y obligó al cantante a enfrentarse a una de las peores pesadillas de su vida.

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