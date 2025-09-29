Zaida Cantera, sobre Mazón tras no volver a Valencia pese a los avisos rojos por lluvias: "Muestra una estulticia tremenda de cómo se gestionan las emergencias"

El president estaba en un acto del PP en Murcia y no regresó a Valencia pese al aviso rojo que se emitió en varias zonas de la comunidad. Esta vez, sí, las alertas y mensajes se enviaron a tiempo para que la población pudiera ser avisada. En el vídeo, el análisis de Zaida Cantera.

Ante las lluvias torrenciales que están asoladando a varias zonas de la Comunidad Valenciana, también a Tarragona y a parte de Aragón, la Generalitat Valenciana celebró este domingo una reunióna la que Mazón no fue porque estaba en Murcia en una cumbre de barones del PP, cuando por ejemplo, Jorge Azcón, presidente de Aragón abandonó esta cumbre para volver a su comunidad.

"Mazón lo que está mostrando es una estulticia tremenda de cómo se gestionan las emergencias, sobre todo después de lo que pasó hace once meses", afirma en Al Rojo Vivo Zaida Cantera, ex vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Y añade además: "Y una indolencia total con respecto a los sentimientos y lo que padecen sus ciudadanos".

Según Cantera, y aludiendo al dicho de que 'el tiempo termina colocando las cosas en su lugar', "hoy nos están demostrando cómo lo que pasó hace once meses no fue un fallo de los protocolos, sino un fallo de los políticos que estaban en ese momento en la comunidad autónoma que no sabían ni querían conocer el mando y el control de una emergencia. Y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo con Mazón".

En el vídeo podemos ver al completo su intervención donde explica cómo se gestiona realmente una emergencia: "Hay mucha parte de la población que fue afectada por la DANA y no sabe que vive en zonas inundables, por no que no sirve mandar un mensaje 'ES-Alert' en el que advierta a las personas que vivan en estas zonas: ¿Usted ha dado a conocer a la población y la ha formado en esas medidas de autoprotección o ha seguido a lo suyo?".

