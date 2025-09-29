Ferreras, tras los avisos rojos en la Comunitat por lluvias: "Hay cosas que no cambian, como la caradura de un Mazón que no estaba en Valencia"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha criticado que Carlos Mazón se encontrase en Murcia "repartiendo besos" en la cumbre del PP sobre inmigración cuando ya se sabía que venía un fuerte temporal.

La Comunidad Valenciana se encuentra en alerta roja por fuertes lluvias 11 meses después de la DANA. En esta ocasión, han lanzado con tiempo suficiente el mensaje de ES-Alert a la ciudadanía para que pueda prepararse ante el fuerte temporal.

Antonio García Ferreras ha destacado que parece que han aprendido la lección, celebrando que esta vez hayan sonado con tiempo suficiente para que la población fuese alertada. Sin embargo, ha criticado que hay otras cosas que permanecen como "la caradura de un Carlos Mazón" que el domingo por la mañana no estaba en Valencia.

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha dejado claro que para ese momento ya se sabía que un fuerte temporal se acercaba a Valencia. "Él estaba en Murcia repartiendo besos en la cumbre del PP sobre inmigración", ha indicado.

Además, ha recordado que, de momento, no ha participado en ninguna reunión del comité de coordinación. "Ha mandado a su conseller de Emergencias. Él está reunido en el Palau, pero por el Comité de Emergencias ni se ha pasado", ha destacado.

