Bernabé afea a Mazón su ausencia ante la alerta roja por lluvias en Valencia: "Tendrá que dar explicaciones"

¿Qué ha dicho? Si bien la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha evitado la bronca política en una jornada de preocupación como esta por los avisos rojos meteorológicos, sí ha lamentado que "era un día para demostrar a los valencianos que pueden confiar en su president".

bernabe mazon
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha lamentado que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, no volviera hasta el mediodía de este domingo a la región, pese a los avisos meteorológicos de fuertes lluvias. Si bien la socialista ha optado por mantenerse lejos de la bronca en estos momentos, no ha dudado en subrayar que será el 'popular' quien tenga que ofrecer las explicaciones pertinentes.

"La verdad es que cada uno ejerce su responsabilidad como es y como lo demuestra", ha destacado Bernabé en una conexión con Al Rojo Vivo este lunes. Entonces, ha recordado que "el pueblo valenciano ha sufrido muchísimo" después de la trágica DANA del pasado 29 de octubre que dejó 228 víctimas mortales, la cual ha dejado claro que "los ciudadanos necesitamos confiar en los responsables públicos".

Precisamente, este domingo "era un día para demostrar a los valencianos y a las valencianas que podían confiar en su president como máximo responsable de las emergencias", así como "que efectivamente se había aprendido". Sin embargo, el barón 'popular' "no lo hizo y tendrá que explicarlo él": "Es una evidencia; todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo ha visto".

En este sentido, además ha reiterado que "tendrá que dar las explicaciones por qué lo ha hecho o, simplemente, por qué seguimos siendo rehenes de esa estrategia de defensa en la que está el señor Mazón por sus intereses". Además, Bernabé ha insistido en que "es un buen momento para trasladarle a los valencianos que la Generalitat ha tomado decisiones", al contrario del "vacío total de toma de decisiones" que hubo hace 11 meses.

