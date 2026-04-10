Zaida Cantera analiza la situación de la guerra: "Irán tiene el control de las negociaciones"

La analista ha señalado en Al Rojo Vivo que Irán "no tiene prisa por negociar" con Estados Unidos por el fin de la guerra porque en este momento tiene el control, recordando que el estrecho de Ormuz se está "privatizando".

Todos los ojos estarán puestos en las conversaciones que mantendrán en la capital de Pakistán las delegaciones de Estados Unidos e Irán, negociaciones marcadas por un acuerdo de alto el fuego que ha resultado ser tan frágil que amenaza al propio inicio de las mismas.

La clave está en Líbano, con dos posturas enfrentadas: por un lado, Estados Unidos e Israel defienden que no está dentro del acuerdo de alto el fuego; por otro, Irán y Pakistán aseguran que sí que lo está y que los ataques israelíes han de cesar.

Zaida Cantera ha analizado en Al Rojo Vivo la complicada situación en la que se encuentran las negociaciones a menos de 24 horas de que se produzca esta reunión. "Irán tiene el control de las negociaciones", ha asegurado, destacando que ellos no tienen prisa.

Un momento que ha aprovechado para recordar que la guerra lo que ha provocado es que se esté privatizando el estrecho de Ormuz.

Por su parte, Óscar Vara ha indicado que el cree que los incentivos que tienen EEUU e Irán son los de "romper las negociaciones", ya que Donald Trump no puede permitir que los iraníes se conviertan en la potencia regional del estrecho.

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