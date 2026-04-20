Zaida Cantera analiza las acusaciones de abuso contra el alcalde de Móstoles: "El control de daños del PP siempre consiste en cargar contra las víctimas"

Zaida Cantera critica la gestión del caso del alcalde de Móstoles y denuncia que el "control de daños" del Partido Popular pasa por desacreditar a la víctima. Defiende que todas deben recibir el mismo trato, sin importar partido o condición social.

Zaida Cantera, exvicepresidenta de la delegación española en la OTAN, ha analizado las denuncias contra el alcalde de Móstoles y su decisión de no dimitir: "Creo que lo he dicho muchas veces: las víctimas me dan igual del partido que sean, e incluso del estrato social al que pertenezcan. Se puede ser víctima desde cualquier partido y desde cualquier nivel social. Basta con ser mujer y sufrir una agresión por el hecho de serlo".

En este sentido, ha criticado lo que considera una estrategia habitual de "control de daños" por parte del Partido Popular, que, según afirma, pasa por desacreditar a la víctima en lugar de protegerla. Cantera ha recordado que en este caso se filtraron datos personales y correos de la denunciante, lo que derivó en ataques directos contra ella en distintos ámbitos.

Asimismo, ha denunciado que en algunos foros se difundieron descalificaciones hacia la mujer, presentándola como alguien que buscaba obtener beneficios personales, en lugar de atender a la gravedad de los hechos. También ha señalado que el alcalde fue designado directamente por Isabel Díaz Ayuso, enmarcando así el caso en una dinámica política más amplia.

Finalmente, Cantera ha subrayado que no debe existir ninguna diferencia en el trato a las víctimas en función del partido político al que estén vinculadas: "Me parece tan repugnante que no se trate bien a una víctima vinculada al Partido Socialista como lo que estamos viendo en el caso del PP. Pero el control de daños del Partido Popular siempre consiste en cargar contra las víctimas".

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