Yolanda Díaz recuerda a su padre con un dardo al PP por la jornada laboral: "Hoy cumpliría 81 años, Feijóo celebrará su cumpleaños abofeteando a los trabajadores"

Los detalles La vicepresidenta segunda del Gobierno asegura en Al Rojo Vivo que este miércoles se producirá un debate "entre la gente que quiere que podamos vivir mejor y quien va a golpear a los trabajadores de nuestro país" en el marco de la votación de la reducción de jornada.

Una "bofetada a los trabajadores". Con esas contundentes palabras ha definido la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, el voto en contra del PP a la reducción de la jornada laboral impulsada por el Gobierno.

La líder del Sumar asegura en Al Rojo Vivo que este miércoles "hay una votación muy importante para prácticamente toda España", y asegura que Junts, que será clave para dirimir si la medida se aprueba, tendrá que decidir "entre la gente que, como el Gobierno, quiere que podamos vivir mejor, y quien va a golpear a los trabajadores de nuestro país".

Al hablar de esta medida, la ministra de Trabajo ha recordado a su padre, el sindicalista Suso Díaz, que hoy "cumpliría 81 años", y ha establecido una comparación con la postura del Partido Popular: "El miércoles, Feijóo celebrará su cumpleaños abofeteando a los trabajadores españoles en la cara".

Además, Díaz ha recalcado la necesidad de reducir la jornada laboral, que lleva intacta desde el primer Gobierno de Felipe González, y aclara que la productividad de la economía española permite a las empresas asumir esa medida. "Hace 43 años fue la última votación sobre la reducción de la jornada laboral, y no había tarjetas de créditos ni internet. Ahora hay productividad para ser repartida" ha concluido Yolanda Díaz.