"Espero conseguir esta acción"

Yolanda Díaz exige a Sánchez ir más allá y romper relaciones con Israel tras prohibirle la entrada al país: "Están matando a niños"

La letra pequeña La líder de Sumar asegura en Al Rojo Vivo que "hoy damos un paso muy importante con el embargo, excepto en una cuestión, que hay que romper relaciones con el régimen de Netanyahu".

Yolanda Díaz, en Al Rojo Vivo
Satisfecha con el embargo de armas a Israel, pero con matices. Es la valoración que hace la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, después de las medidas anunciadas por Pedro Sánchez este lunes para tratar de detener el genocidio perpetrado por Israel en la Franja de Gaza.

La líder de Sumar asegura en Al Rojo Vivo que "hoy damos un paso muy importante con el embargo, excepto en una cuestión, que hay que romper relaciones con el régimen de Netanyahu". Díaz recalca que, respecto a la expulsión de los diplomáticos del Estado hebreo de España, "hay una discrepancia con el PSOE que tendrán que explicar ellos", aunque aclara que "esperamos que consigamos también esta acción".

"El Gobierno rompió relaciones con Argentina por algo mucho menos grave", añade Díaz, haciendo referencia al encontronazo diplomático causado por las palabras del presidente argentino, Javier Milei, en las que acusó a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, de corrupción.

"Están matando a niños palestinos y están usando el hambre como arma de guerra", agrega la vicepresidenta para exigir la ruptura de las relaciones institucionales con Tel Aviv.

No obstante, la vicepresidenta celebra el paso dado por Sánchez, ya que "es la primera vez que el presidente habla abiertamente de genocidio". Un paquete de medidas, aclara, que se aprueba tras "muchos días trabajando con el PSOE" y con el que espera poder frenar la masacre israelí en Gaza.

