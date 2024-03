"Todo esto es innecesario". Es la respuesta de Yolanda Díaz a las múltiples entrevistas concedidas por José Luis Ábalos tras marcharse del PSOE al Grupo Mixto. La vicepresidenta segunda del Gobierno no cree que el exministro de Transportes y ahora diputado en el Grupo Mixto esté actuando de forma correcta al no entregar su acta tras conocerse el 'caso Koldo'. "La política es algo muy serio. No se trata de ir por los medios, la política no va de psicodrama. Se hace daño a sí mismo", ha señalado en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Así, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha insistido en que "la política no va de psicodramas" y que a ella le enseñaron en su casa "que hay que saber llegar e irse de la política". "Se hace daño a sí mismo", ha reiterado. Díaz ha señalado además la "incoherencia" de Ábalos. "Se va al Grupo Mixto, incumpliendo sus compromisos electorales, a defender el programa de su partido, pero desde el grupo Mixto", añade.

Y sobre si Ábalos se alineará con el voto de los socialistas en futuras votaciones en el Congreso, Yolanda Díaz ha defendido el diálogo y la esperanza en que "el señor Ábalos cumpla su palabra". "Estamos aquí para mejorar la vida de la gente", ha sentenciado.

