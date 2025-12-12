Yolanda Díaz, tajante sobre la corrupción y el acoso sexual: "El presidente del Gobierno tiene que dar explicaciones"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo no duda en lanzar un órdago a Pedro Sánchez durante una entrevista en ARV. "Si yo fuera presidenta del Gobierno estaría compareciendo", ha aseverado, a la vez que ha puesto de manifiesto que "la ciudadanía merece respeto".

Yolanda Díaz estalla. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo no ha dudado en lanzar un órdago este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el estallido de casos de acoso sexual y los escándalos de corrupción. "El presidente del Gobierno tiene que dar explicaciones", ha dicho rotunda.

Díaz no ha dudado en ser tajante durante una entrevista en 'Al Rojo Vivo', en la que ha exigido a Sánchez reformular "radicalmente" el Gobierno. Para la vicepresidenta segunda, que ya ha adelantado que desde Sumar se tomarán "las decisiones que se tengan que tomar", la responsabilidad política ante los polémicos casos en el PSOE es evidente.

"El estar callado no nos está ayudando a nadie. La ciudadanía merece respeto", ha afirmado. "Sánchez tiene que dar explicaciones y tomar decisiones en este momento. Se acabó ya", ha espetado. Díaz ha apuntado a que "resignarse, no hacer nada y permanecer" ya no vale. "He dicho hace mucho tiempo que gobernar no es resistir, mucho menos ahora", ha agregado.

Díaz, evidentemente molesta con las últimas informaciones sobre Paco Salazar y otros socialistas acusados de acoso sexual, ha dejado claro que si ella fuera Pedro Sánchez "estaría compareciendo". "Este punto es de inflexión, no hay marcha atrás", ha afirmado apuntando a una limpieza absoluta y que se deje de robar.

Sobre el posible adelanto de unas elecciones, Díaz se ha limitado a decir que no es su competencia.

