Llamazares: "Pasó el tiempo de la resistencia y llegó el de salir a campo abierto e intentar una refundación tanto del Gobierno como de la izquierda"

Tras los casos de corrupción que acechan al PSOE, el político Gaspar Llamazares hace una valoración sobre lo que la izquierda debería hacer a partir de ahora.

Gaspar Llamazares, portavoz municipal de 'Convocatoria en Oviedo', reflexiona sobre los últimos casos de presunta corrupción que acechan al PSOE, tras la detención de la exmilitante Leire Díez y del expresidente de SEPI, Vicente Fernández, dentro de una misma investigación, así como el escándalo del ya llamado caso Salazar, y manda un mensaje claro.

"Ha pasado el tiempo de la resistencia y de la trinchera y ha llegado el tiempo de salir a campo abierto y de intentar, al menos, una refundación tanto del Gobierno como de la izquierda", asegura convencido el político.

"Creo que estamos abocados a una crisis de Gobierno", continúa en su reflexión, "y creo que también estamos abocados a una reunificación de la izquierda para presentarse con opciones de ganar"m de cara a un posible adelanto electoral o de cara, sin más, a las próximas elecciones generales, sean, finalmente, cuando sean.

