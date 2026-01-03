Yago Rodríguez, tras la captura de Maduro: "¿Ha sido así o estaba esperando a irse con su mujer?"

El director de 'The political room' se ha preguntado en 'Al Rojo Vivo' si durante la captura del presidente venezolano, que sigue siendo toda una incógnita, "ha habido un gran tiroteo o combate" o si el matrimonio estaba a la espera.

La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, tras los bombardeos estadounidenses que han azotado a diferentes zonas del país, han dejado al mundo a la espera de nuevas noticias.

Hasta el momento, existen diferentes incógnitas sobre el estado del matrimonio o cómo ha sido su arresto y posterior traslado. Por su parte, el director de 'The political room', Yago Rodríguez, se ha preguntado en 'Al Rojo Vivo' si el líder venezolano ha sido secuestrado "o ha sido una extracción acordada".

"¿Ha habido un gran tiroteo y combate con su escolta para capturarle o estaba con su mujer esperando a irse del país?", se cuestiona. "EEUU ha efectuado una serie de bombardeo en instalaciones aéreas del país. ¿Esperaba que alguien pudiera utilizarlas para escapar?", añade.

Así, cree que es "llamativo" que en una operación de estas características no se haya atacado toda la red eléctrica de Caracas para dejar la ciudad sin luz durante el ataque: "Se ve que lo tenían extremadamente controlado".

Venezuela sigue esperando nuevas noticias de su líder, que se encuentra "bajo arresto" y será sometido a juicio en suelo estadounidense por cargos criminales vinculados al narcotráfico.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.