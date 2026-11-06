Yago Rodríguez, sobre las amenazas falsas de bombas en aeropuertos europeos: "Es probable que sea de la inteligencia militar rusa de la que partan una parte importante de estas acciones"

El analista de defensa apunta a Rusia detrás de las amenazas de bomba en aeropuertos europeos y advierte de una posible estrategia de guerra psicológica para desestabilizar el orden político y social, especialmente en Francia, en un contexto electoral.

Ante las nuevas oleadas de amenazas de bomba en aeropuertos y vuelos europeos, Yago Rodríguez ha analizado en Al Rojo Vivo el posible trasfondo de estas acciones y sus objetivos políticos. El experto considera que el contexto electoral puede favorecer este tipo de operaciones: "Evidentemente, siempre el hecho de que sea un año electoral anima a este tipo de actores a ejecutar sus acciones, pues tienen un rédito político potencial".

Rodríguez apunta especialmente a Francia, un país que atraviesa una situación social complicada y que se ha convertido en uno de los posibles objetivos de estas operaciones. A su juicio, detrás de algunas de estas acciones hay una estrategia de guerra psicológica: "No deja de ser Francia, un país que tiene una situación social muy complicada y a la que se suman todo este tipo de acciones que yo destacaría fundamentalmente acciones de su vertiente, de su versión y operaciones psicológicas que buscan afectar fundamentalmente al orden político y social de ese país".

Sobre quién podría estar detrás, el analista señala a Rusia y, particularmente, a su inteligencia militar. Rodríguez recuerda que el sabotaje y la subversión forman parte de su tradición operativa: "A mí siempre me ha parecido muy significativo que la inteligencia militar rusa no tiene, no sé, una especie de ojo que todo lo ve en su icono. Lo que tiene son granadas, porque el sabotaje, la subversión siempre ha sido una de sus actividades originarias más importantes". Por ello, considera probable que "efectivamente sea de la inteligencia militar rusa de la que partan una parte importante de estas acciones".

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