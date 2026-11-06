Óscar Vara, tras las amenazas falsas de bomba en aeropuertos europeos: "Rusia tiene ahora mismo mucha prisa porque ve que a Trump le quedan dos años"

Óscar Vara, de Geopolinómicos, analiza los últimos hackeos a los bancos de sangre y reservas de sangre de Francia o las amenazas falsas de bomba en distintos aeropuertos europeos.

El Gobierno de España está convencido de que va a haber injerencias en las elecciones de España, tal como ha advertido el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. en una entrevista en la televisión pública. "No lo verbaliza, pero están pensando en operación rusa", afirma Antonio García Ferreras.

De hecho, en las últimas horas, hemos vivido cómo han intentado hackear los bancos de sangre de reservas de sangre de Francia, que se han puesto en riesgo porque pretendían pasar de una temperatura de -30º bajo cero a una de 110º, por tanto, se habrían echado a perder absolutamente todas. No obstante, en este caso, se cogió a tiempo y se pudo evitar y de momento no se sabe quién estaría detrás de este ciberataque.

También 35 aviones en esta última semana han sido afectados por amenazas falsas de bomba, todos ellos en aeropuertos de países de la Unión Europea. "Todo el mundo está pensando en Rusia, ¿no?", le pregunta Ferreras al analista internacional Óscar Vara, de Geopolinómicos, quien asiente: "Sí, lógicamente".

"Porque además Rusia tiene ahora mismo mucha prisa porque ve que la presencia de Donald Trump le quedan dos años, además dos años de pato cojo, donde el Congreso va a estar opuesto a sus planes y, por porque, tiene también prisa porque está en plena ofensiva contra los ucranianos, bombardeándoles con mucha agresividad, mientras Europa está redirigiendo sus esfuerzos de seguridad cada vez de forma más intensa.

De este modo, informa Vara de que "Francia e Inglaterra parece que están dispuestos a plantear un paraguas nuclear para toda Europa, se hacen maniobras militares precisamente para ver cómo se puede actuar logísticamente en caso de que se produzca una emergencia que necesite de ese paraguas nuclear". Incluso, "estamos teniendo ahora mismo en Polonia unas maniobras militares de lo que llamamos la coalición de los dispuestos, entre la cual también va a haber tropas españolas para ver cómo podríamos actuar los europeos en caso de un alto el fuego en Ucrania cómo podríamos entrar dentro de Ucrania para garantizar la seguridad del país", concluye el analista.

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