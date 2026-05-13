Josep Corbella analiza el caso de hantavirus de la paciente francesa: "No estoy tan preocupado como la ministra francesa"

El analista rebaja la alarma por una posible mutación del hantavirus tras el caso de la paciente francesa: asegura que, aunque los virus ARN mutan, el riesgo de que se vuelva más contagioso en humanos es prácticamente nulo.

Josep Corbella, analista científico de 'La Vanguardia', ha detallado la situación de la paciente francesa con hantavirus que permanece en estado crítico y conectada a soporte vital avanzado mediante ECMO, una técnica de oxigenación extracorpórea que sustituye temporalmente la función de los pulmones y el corazón: "Si no tuviera este soporte, la paciente moriría. Su pronóstico sería fatal. Con esta técnica, esperamos que pueda salvarse".

Sobre la evolución del caso y la ausencia de síntomas previos durante el viaje en barco, Corbella ha señalado que se trata de un escenario "muy extraño", aunque advierte de que el conocimiento del hantavirus es limitado: "Solo se han descrito unas pocas decenas de casos en las últimas décadas, y puede haber variabilidad individual".Explica que, en los casos previos, suele existir una fase inicial de síntomas leves durante varios días antes del empeoramiento, por lo que, si la evolución es la habitual, la paciente ya debería haber comenzado a manifestarlos durante el viaje. Sin embargo, insiste en que todo es aún especulativo: "No sabemos qué ocurrió ni si tuvo síntomas o los infravaloró".

Respecto a la posibilidad de una mutación del virus, tras la preocupación expresada por la ministra de Sanidad francesa, Corbella se muestra más prudente: "No estoy tan preocupado como la ministra francesa". Señala que los virus ARN tienen tendencia a mutar, pero aclara que lo relevante sería un cambio que aumentara su contagiosidad en humanos, algo que considera muy improbable en este caso: "Para que eso ocurra tendría que infectar a muchísimas personas o mantenerse infecciones prolongadas, y aquí no se dan esas condiciones. Por tanto, la posibilidad de una evolución hacia formas más contagiosas es prácticamente nula".

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