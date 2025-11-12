El vídeo en el que el ministro Carlos Cuerpo se arranca a hablar en chino en un encuentro con empresarios

Como ya lo hizo con el japonés, el ministro de Economía se ha atrevido ahora a inaugurar un acto en China en el idioma local. En Zapeando descifran sus palabras y reaccionan con divertidos comentarios.

"Carlos Cuerpo ha vuelto a demostrar que no hay idioma que se le resista", ha afirmado Cristina Pedroche antes de dar paso a un vídeo donde el ministro de Economía se ha arrancado a inaugurar un acto con empresarios en China en la lengua local.

"¿Estamos seguros de que es español?", bromea Miki Nadal. Ahora bien, y continuando la broma, Dani Mateo asegura: "¿Tú sabes chino? Porque igual se lo está inventando todo...".

Pero afortunadamente, aclaraba Mateo, gracias al equipo de Zapeando que "sí domina todos los idiomas", hemos podido saber qué estaba diciendo realmente Carlos Cuerpo.

En el vídeo podemos ver al completo la traducción y los divertidos comentarios de los colaboradores de Zapeando.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.