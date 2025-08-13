El bombero Sergio Martín relata la falta de personal: "Madrid no ha podido cubrir el refuerzo porque la gente no quiere trabajar cobrando una miseria"

En Al Rojo Vivo, Sergio Martín Muñoz alerta de que "la precariedad sobre la que están sostenidos los medios de extinción existe y no la quieren cambiar" y advierte que "dentro de quince días, si los incendios paran y el tiempo cambia, todo se olvida".

Sergio Martín Muñoz, de la brigada helitransportada de Valdemorillo, ha hablado sobre la situación de los incendios que arrasan distintas zonas de España y los recursos disponibles para combatirlos. Según ha explicado, "a día de hoy, Madrid no ha podido cubrir con trabajadores el refuerzo porque la gente no quiere venir a trabajar: cobra una miseria y vivir en Madrid es muy caro, entonces no puede".

Esta falta de personal provoca que "haya unidades inoperativas porque no se pueden cubrir", lo que deriva en menos efectivos disponibles. Un problema, ha añadido, que "se da a nivel nacional en todo el territorio porque la precariedad sobre la que están sostenidos los medios de extinción existe y no la quieren cambiar".

Esa precariedad, denuncia, responde a que "políticamente, solo dura cuatro meses; la aguantan ese tiempo y luego tienen otros ocho meses para vivir tranquilamente". Y advierte: "Dentro de quince días, si los incendios paran y el tiempo cambia, todo se olvida".