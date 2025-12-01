Carlos Cue explica por qué Ábalos y Koldo están siguiendo la misma estrategia de Aldama de tirar contra el Gobierno: "A ellos les piden 20 años, a Aldama 7"

El periodista Carlos E. Cué analiza las amenazas que están profiriendo contra el Gobierno en diferentes medios de comunicación (no en los Tribunales) tanto José Luis Ábalos como Koldo García, desde que ambos han entrado en prisión. En el vídeo, los detalles.

Tras las amenazas que tras su entrada en prisión, están profiriendo por diferentes medios de comunicación, tanto José Luis Ábalos como Koldo García, la comparación con Víctor de Aldama, considerado por la UCO como el nexo corruptor de la trama Koldo, resulta inevitable.

"La mayor parte de lo que dijo Aldama se ha demostrado falso y ni siquiera se ha demostrado, porque si no estaría procesado el PSOE, imputado Sánchez... Lo que dijo Aldama fueron auténticas barbaridades, y si hubieran sido verdad, ya estaría todo explotado, y no es así", analiza el periodista de El País, Carlos Cué.

Por lo que, añade Cué, "vemos que [Ábalos y Koldo] están siguiendo la misma estrategia que Aldama. A ellos, la Fiscalía les pide veintitantos años de cárcel [24 años a Ábalos, 19 a Koldo] y a Aldama, 7". ¿Qué ha hecho Aldama que no hayan hecho ellos? Tirar contra el Gobierno, lanzar información en medios de comunicación, no en los Tribunales, y convertirse en un héroe de la derecha".

Por tanto, y según Cué, tanto Koldo como Ábalos están siguiendo la misma estrategia que Aldama porque creen que así tendrán el mismo resultado que Aldama y le bajarán la pena: "Pero igual que con Aldama, la clave no está en decir cosas, sino en demostrarlas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.