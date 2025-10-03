Verónica Barbero, portavoz de Sumar, sobre las declaraciones del PP y el aborto: "Aquí hablamos de derechos de las mujeres. Un poco de respeto"

La medida de incluir el derecho al aborto en la Constitución fue planteada por Sumar en febrero. Su portavoz asegura que presentaron una propuesta por escrito remitida a todos los grupos parlamentarios "menos a Vox" y que "el PP no dio respuesta alguna".

El Gobierno ha propuesto reformar la Constitución e incluir el derecho al aborto después de que partidos como PP y Vox apoyaran la teoría de un "síndrome post aborto", algo que ha generado una gran polémica en el panorama político actual.

Sin embargo, esta medida ya fue planteada por Sumar en febrero. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, asegura que presentaron una propuesta por escrito remitida a todos los grupos parlamentarios.

"Esta misma mañana se lo he vuelto a enviar a la ministra de Igualdad del grupo socialista, Ana Redondo, para que lo vean y de la mano, mañana mismo, registramos la reforma constitucional", ha explicado.

Asimismo, Barbero revela que ese escrito fue enviado a todos los grupos "menos a Vox": "El Partido Popular no dio respuesta alguna".

Además, la portavoz expone ante las últimas declaraciones de los 'populares' que "la voluntad del Partido Socialista es bienvenida": "Aquí hablamos de derechos de las mujeres, que nadie los utilice para decir que son cortinas de humo. Un poco de respeto".

"Para nosotras lo que es importante es blindar el derechoal aborto en la Constitución. Ya tenemos una gran parte del trabajo hecho con la sociedad civil", ha indicado la dirigente de Sumar.

