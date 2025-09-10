Juanma Lamet, tras no salir adelante la reducción de la jornada laboral: "Yolanda Díaz debería haber negociado más"

Tras la entrevista de Miriam Nogueras en Al Rojo Vivo, el periodista Juanma Lamet analiza en este vídeo la negativa de los de Carles Puigdemont a apoyar la reducción de la jornada laboral.

Tras justificar Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, en Al Rojo Vivo, su voto en contra a la reducción de la jornada laboral, el periodista Juanma Lamet, de 'El Mundo', recuerda que Junts, desde el primer momento, ya dijo que no veía bien esta ley, "porque las patronales catalanas no lo veían", señalando el gran tejido productivo de Cataluña, donde "hay casi 600.000 pymes".

Es por ello, asegura Lamet, que "Yolanda Díaz, que ha negociado esto sola, debería haber negociado más". Añade, ante la pregunta de Antonio García Ferreras, que "el PSOE no ha negociado esto, es una medida de ella, se va a quemar ella y va a quedar tocado ella".

Lamet recuerda además que desde julio de 2023, en el Congreso de los Diputados ha habido siempre una mayoría de derechas, por lo que "no debería haber ninguna sorpresa" porque ahora esta medida no salga: "La responsabilidad de convencer a Junts es del Gobierno y creo que hay mimbres para convencerlo en el futuro pero tiene que ceder con incentivos para las pymes", remata Lamet. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.