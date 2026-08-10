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Crisis migratoria en ARV

Pedro Vallín: “Juan Jesús Vivas ha demostrado entender bien su ciudad y ha sido un político prudente”

Durante su intervención en el programa Al Rojo Vivo sobre la crisis migratoria en Ceuta, el periodista Pedro Vallín afirma que Juan José Vivas "ha demostrado entender bien su ciudad y, además, ha sido un político prudente tanto en sus declaraciones, como en sus quejas".

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Sobre la crisis migratoria en Ceuta, el periodista Pedro Vallín afirma que Juan José Vivas, presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, "ha demostrado entender bien su ciudad" y, además, "ha sido un político prudente tanto en sus declaraciones, como en sus quejas".

"Estamos todos sorprendidos de que la logística de las filiaciones de estos chavales vayan a velocidad la que van. Pero, de fondo de todo esto y del reproche a Marruecos y de las voces que se están elevando pidiendo apretar a la monarquía marroquí, creo que hay una gran hipocresía por parte de la Unión Europea, porque esto es producto de una política que se ha instalado en los últimos años en la Unión Europea, que es externalizar las fronteras", argumenta el periodista.

Sobre esta cuestión, Vallín explica en Al Rojo Vivo que externalizar las fronteras es primero, "por una parte, "esentenderse de una responsabilidad de soberanía que pertenece a los estados de la Unión Europea; y, en segundo lugar, porque no nos vamos a hacer aquí la hipocresía de que no sabemos lo que estamos haciendo".

"Cuando tú pides que te controlen la frontera un país externo de tránsito de la Unión, lo haces porque sabes que esos países no todos son democracias solventes, y que no van a andarse con los remilgos y la protección de derechos que a la que se verían obligados los estados europeos si fueran directamente ellos quienes gestionaran sus fronteras", asegura el periodista.

En su intervención sobre lo que está ocurriendo en Ceuta, Vallín añade una última cuestión: "Me gustaría que esta que esta sensación de ofensa que tiene todo el país al ver a estos niños, muchos de ellos menores de 13 años en situación de calle, tantos días en Ceuta, sirviera para que la gente recordara que en España, en las ciudades españolas, hay niños migrantes solos en situación de calle".

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