Valdivia tiene claro que la vivienda es una "emergencia nacional": "PP, Vox y Junts han decidido no cumplir con la Constitución"

Minutos antes de que se celebre la votación del decreto de la prórroga de los alquileres en el Congreso de los Diputados, el periodista Antonio Ruiz Valdivia analiza el "no" que presumiblement van a dar PP, Vox y Junts. En el vídeo, los detalles.

PP, Vox y Junts votarán esta tarde en contra de la prórroga de los alquileres, una medida que afectará a más de 3 millones de familias. El periodista Antonio Ruiz Valdivia, de InfoLibre, lamenta que "hay mucha gente que le va a subir tal cantidad de dinero, que para ellos un mes puede suponer incluso la delgada línea de vivir en la clase media o de ser pobre". Por lo tanto, "yo sí creo que hay una emergencia y una urgencia nacional por hacer temas de vivienda", afirma contundente el periodista.

Por ello, asegura Valdivia que "los parlamentarios del Partido Popular, de Vox, de Junts, y el PNV con su abstención, han decidido no cumplir la Constitución española, que dice que con la vivienda no se especula".

Ahora bien, según matiza Valdivia, es cierto que "hay que legislar más, que se tienen que tomar más medidas, que tiene que haber un pacto nacional, que se tiene que legislar desde el Ayuntamiento, el Gobierno y la Comunidad Autónoma, pero ¿por qué se toma esta decisión?", pregunta Valdivia. "Porque las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han decidido no aplicar la Ley de Vivienda", responde el periodista, recordando que ahora tanto que se habla de prioridad nacional, hay una que se llama Vivienda y hay gente que ha decidido hoy ponerse del lado de los especuladores".

Y pueden venir a argumentarme, señala Valdivia, que se tenía que haber negociado de esta o de otra manera, pero es que "la política troncal del Partido Popular, de Vox y de Junts es favorecer a los especuladores", sentencia. Por tanto, da igual si el Gobierno se sienta a negociar más o menos horas con estos partidos.

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