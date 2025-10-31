Valdivia señala que es una "anomalía" que en España aún exista la Fundación Franco: "La derecha tiene un problema con la memoria"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia reacciona a la última noticia sobre esta fundación franquista: el Gobierno inicia oficialmente su "extinción" de la Fundación Franco por "apología del franquismo" y "humillación a las víctimas". En el vídeo, los detalles.

Tras concluir que la actividad de la Fundación Francisco Franco hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general, el Gobierno ha iniciado oficialmente su "extinción", cuyos trámites empezaron hace más de un año, en junio de 2024, cuando Cultura, ministerio de quien depende el Protectorado Estatal de Fundaciones, empezó a recopilar información.

"El caso de España en Europa es una anomalía", afirma el periodista Antonio Ruiz Valdivia, de 'InfoLibre', quien se muestra, al igual que ha asegurado minutos antes el periodista Fernando Berlín, sorprendido de que esta fundación todavía exista.

"Por parte de la derecha, hay un problema con la historia de nuestro país, y con la memoria. Y un país sin memoria es un país sin presente y sin futuro", afirma Valdivia recordando, y lamentando, que casi un 20% de los jóvenes, en la actualidad, según el CIS, se muestran a favor de la dictadura de Franco. En el vídeo podemos ver completo su análisis.

