Fernando Berlín, sobre la extinción de la Fundación Franco: "Que aún exista demuestra que España no ha recorrido el camino de otras democracias"

El Gobierno ha iniciado oficialmente la "extinción" de la Fundación Franco. El periodista Fernando Berlín lo celebra, pero critica que aún exista esta, cosa que no pasa en Alemania o en otros países. En el vídeo, los detalles.

El Gobierno ha comunicado a la Fundación Francisco Franco la apertura del proceso para pedir su extinción, tras concluir que con su actividad hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general, aunque será la justicia quien tenga la última palabra.

Los trámites, no obstante, empezaron hace más de un año, en junio de 2024, cuando Cultura, ministerio de quien depende el Protectorado Estatal de Fundaciones, empezó a recopilar información.

El periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com, critica que todavía, tras años de democracia, esta fundación exista: "No me imagino que en Alemania, una fundación dedicada a promover la obra y el legado de Hitler tuviera posibilidad alguna de existir. No es concebible".

De modo que, el que esta fundación franquista haya existido durante tantos años en democracia, "retrata que, en realidad, España no ha recorrido el camino que sí han hecho otras sociedades y otros países europeos", subraya Berlín.

Y reatata también que "como sociedad", añade el periodista, "seguimos aún tratando de minimizar o diluir la responsabilidad de la dictadura y seguimos intentando tapar la responsabilidad de un país que no ha hecho el ejercicio real de dimensionar la tragedia que supuso que un tipo, frente a la democracia, impulsase un golpe de Estado y una represión atroz que se llevó por delante la vida de miles de personas".

