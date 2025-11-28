Valdivia revela lo que dicen algunos dirigentes del PSOE tras la entrada en prisión de Ábalos: "La palabra 'golfo' lo resumiría de una forma educada"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia explica en este vídeo lo que ha hablado con algunos dirigentes socialistas después de que el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, hayan entrado en prisión.

Desde que José Luis Ábalos y Koldo García entraran en prisión, este jueves 27 de noviembre, el periodista Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de InfoLibre admite que ha hablado con "bastantes" dirigentes del PSOEy asegura que no puede "reproducir literalmente lo que dicen en privado, porque no sonaría muy bien": "Golfo resumiría de forma muy educada lo que dicen en privado", admite Valdivia.

Además, subraya el periodista la preocupación que tienen en el PSOE de que Ábalos no haya dejado el acta, porque "Ábalos no representa ya los valores del PSOE (...) Porque como dicen, el personaje cada vez que pasa, Torrente se les queda 'light'. Muchos dicen que se sorprenden cada día más, que él podía tener un aire disfrutón pero no este aire delictivo".

Por otro lado, y en cuanto a las advertencias o medias amenazas que está mandando tanto Ábalos como Koldo desde algunos medios de comunicación, Valdivia informa que desde el PSOE, aseguran que no tienen nada que esconder y que Ábalos debe mostrar las pruebas.

Aunque es cierto, matiza el periodista, que cuando leemos la información de El Mundo, en la que Ábalos señala a Begoña Gómez por el caso Air Europa, "Ábalos no imputa directamente un delito a Begoña Gómez, sino que hace una especie de nebulosa poniéndola en el centro porque sabe que es lo que más le duele al presidente del Gobierno, que es su talón de aquiles, pero no le imputa un delito".

Esto es, "pone la mancha y la duda pero no dice nada más. Si Ábalos tuviera esa información, podría hacer caer al Gobierno en cinco minutos", concluye Valdivia. En el vídeo podemos ver al completo su intervención y análisis.

