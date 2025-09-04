Valdivia se rebela contra las jornadas machistas de Vox: "Me produce miedo porque estas personas pueden estar mañana en el Gobierno"

El corresponsal político asegura que la sociedad está "normalizando cosas que son indignantes": "Creo que no se puede gobernar con personas como Carlos Flores, personas que están diciendo que las mujeres comparan el feminismo con el nazismo".

Las jornadas de Vox en el Congreso que defienden que el machismo en España es "residual" han sido comentadas por diversos periodistas en Al Rojo Vivo, como es el caso de Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de InfoLibre.

Por su parte, Valdivia asegura que le produce "una profunda indignación y tristeza" escuchar las palabras de un exjuez del Tribunal Supremo en la España de 2025, la cual parece "neolítica".

"Me produce miedo porque las personas que organizan estas jornadas pueden tener el Gobierno de España mañana", añade.

Asimismo, el periodista sostiene que en la actualidad "hay cosas que estamos normalizando y que son indignantes": "Creo que no se puede gobernar con personas como Carlos Flores, personas que están diciendo que las mujeres comparan el feminismo con el nazismo", sentencia.

Además, recuerda que "menos del 1% de denuncias por violencia machista son falsas" y que "más de 1.300 mujeres han sido asesinadas por hombres en este país desde 2003".