Valdivia, tras el funeral por las víctimas de Adamuz: "No es un momento de enfrentamiento, sino de estar con ellos, y que de forma paralela siga la investigación"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia reflexiona sobre el funeral de las víctimas de Adamuz y la necesidad de acompañar a las familias y dejar atrás el ruido y las crispaciones políticas. En el vídeo, los detalles.

Huelva despedía este jueves a las víctimas de Adamuz con los reyes junto a familiares y supervivientes como protagonistas frente a una política en tregua y de perfil. Liliana Sáez, quien perdió a su madre en el accidente, se alzó como la portavoz de las familias y señaló.

"Somos las 45 familias que cambiarían todo el oro de este mundo que ahora no vale nada por poder mover las agujas del reloj tan solo 20 segundos. Y también somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad. Lucharemos para que nunca haya otro tren", aseguraba Sáez.

Las lágrimas empañaban todo y los políticos quedaron en un segundo plano. Era el momento de las víctimas y su recuerdo. El periodista y corresponsal político de InfoLibre, Antonio Ruiz Valdivia, destacaba el dolor profundo de las familias que "todos compartimos".

"Como sociedad debemos estar junto a ellos, acompañarlos, responder a todas sus necesidades. No es un momento de enfrentamiento, sino de estar con ellos; y que de forma paralela siga esta investigación para saber qué sucedió", asegura Valdivia.

