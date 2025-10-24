Valdivia califica de "lamentable" el plantón de los consejeros del PP a Sanidad: "Se niegan a dar los datos de los cribados del cáncer de mama"

Los consejeros de Sanidad del PP plantan a Mónica García en la reunión entre comunidades, en pleno escándalo de los cribados del cáncer de mama. El periodista Antonio Ruiz Valdivia critica y explica el motivo de este plantón en el siguiente vídeo.

Los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP han plantado a Mónica García en la reunión entre comunidades, en pleno escándalo por los fallos y retrasos en los cribados del cáncer de mama que sufren algunas regiones, especialmente Andalucía.

No obstante, los consejeros del PP sí han asistido a los actos oficiales de antes, pero cuando empezaba la reunión, se han levantado de la mesa a los pocos minutos, algo que desde el ministerio de Sanidad tachan de "deslealtad institucional".

"Los consejeros del PP, en un día de trabajo, han decidido que se salgan fuera para no debatir sobre Sanidad con el Gobierno de todos. Me parece lamentable", afirma el periodista Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de 'InfoLibre', haciendo un paralelismo con los tiempos en que Cataluña se salía de algunas reuniones o no iba a algún consejo y "el PP pedía casi directamente aplicar el 155".

"Me parece una deslealtad institucional", insiste Valdivia. Ahora bien, el motivo de haberse levantado de esa reunión es "porque se niegan a dar los datos de los cribados del cáncer de mama, y no es dárselo al Gobierno, sino a los ciudadanos. Todos deberíamos tener acceso a esos datos", explica y remata el periodista. En el vídeo podemos ver completa su intervención.

