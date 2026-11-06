Fernando Berlín, sobre la investigación de la Fiscalía Europea en el ferrocarril español: "Viene determinada por la presión del PP en Europa"

Fernando Berlín apunta en este vídeo un dato para él "significativo" sobre investigación que está haciendo la Fiscalía Europea en la línea de la alta velocidad Madrid-Sevilla. En el vídeo, los detalles.

El periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com, matiza algo que considera importante dentro de la investigación que está haciendo la Fiscalía Europea sobre un posible fraude relacionado con el mantenimiento de la alta velocidad de Madrid-Sevilla tras el accidente de Urda

"El Partido Popular, el pasado enero, pidió a las autoridades europeas que investigasen el uso y destino de fondos relacionados con el ferrocarril", apunta Berlín. Es verdad, no obstante, que "esta petición de la Fiscalía se produce de oficio, pero la Fiscalía inició pesquisas a raíz del impulso del PP en Europa", añade, insistiendo en que este dato le parece "significativo".

Esto es, "no es que de pronto la Fiscalía Europea se haya fijado de repente, sino que viene determinada por la presión que estaba haciendo el Partido Popular en Europa", remata Berlín.

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