Aitor Esteban advierte de que el PNV no apoyará ninguna mayoría que necesite a Vox: "No va a contar con nuestra ayuda"

El presidente del PNV analiza el escenario político tras las próximas elecciones, cuestiona la gestión de las infraestructuras ferroviarias y reclama reforzar el Ministerio de Transportes tras los accidentes de Adamuz y Urda.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, reclama una revisión de la política ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Urda. El dirigente nacionalista considera que España debe replantearse sus prioridades en materia de infraestructuras, reforzar el mantenimiento de la red y revisar las decisiones adoptadas en los últimos años. También cuestiona el nombramiento de Carlos Cuerpo al frente de Transportes, un departamento que, a su juicio, necesita más recursos y una estructura reforzada.

Esteban considera que hay decisiones del Gobierno socialista que no se entienden si se tiene en cuenta la importancia de las infraestructuras para el país. En este sentido, critica que durante años haya existido una política de subvenciones generalizadas al transporte en lugar de destinar esos recursos a mejorar la red ferroviaria. "Nosotros, desde luego, no nos oponemos a que los viajeros más frecuentes o que por renta pueda haber una discriminación y haya una serie de descuentos. Me parece lógico, pero se ha estado dando dinero indiscriminadamente durante muchos años, con unos volúmenes que podrían haber sido muy importantes para dedicar, por ejemplo, a infraestructuras", señala.

También cuestiona la última compra de trenes de alta velocidad y el empeño en adquirir unidades capaces de superar los 300 kilómetros por hora. Para el presidente del PNV, los accidentes recientes obligan a reflexionar sobre las prioridades de la red ferroviaria. "Parece terrible que estemos pensando incluso en aumentar la velocidad en estos tramos cuando se había hablado hasta de cerrar líneas durante un año", advierte.

A su juicio, la alta velocidad sigue siendo una infraestructura necesaria por las ventajas que ofrece en el transporte y las comunicaciones, pero considera imprescindible garantizar su mantenimiento y revisar los límites de velocidad. "Lo que hay que asegurar es el mantenimiento y hay que saber hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no se puede llegar. Insisto, lo de trenes a más de 300 kilómetros por hora quizás no era necesario. Igual había que haber ido a otra cosa y hay que hacer una reflexión", sostiene.

En este contexto, Esteban también se pronuncia sobre el relevo al frente del Ministerio de Transportes y el nombramiento de Carlos Cuerpo. Aunque considera que su elección es "muy razonable y lógica" dadas las circunstancias y la proximidad de las elecciones, cree que no será el responsable del departamento en la próxima legislatura, incluso si los socialistas continúan en el Gobierno. "Me parece más bien una solución de urgencia", afirma. En cualquier caso, insiste en que el Ministerio debe salir reforzado.

Sobre el escenario electoral, el presidente del PNV reconoce que, a tenor de las encuestas y los datos publicados, PP y Vox tienen ahora más posibilidades de gobernar. No obstante, advierte de que los sondeos son fotografías del momento y que todavía queda por conocer el resultado definitivo. En Euskadi, donde algunas encuestas apuntan a un posible sorpasso de EH Bildu al PNV, Esteban destaca que el 43% de los encuestados todavía no ha decidido su voto y prevé una participación amplia.

El dirigente nacionalista defiende que Euskadi ha mantenido una mayor estabilidad electoral que el conjunto de España y considera que la polarización está condicionando la campaña. En este sentido, recuerda que las elecciones generales no son unos comicios presidenciales y que los ciudadanos no eligen únicamente al próximo presidente del Gobierno, sino a quienes les representarán durante cuatro años. "Se trata de quién va a representar y va a solicitar e insistir en tus anhelos, en tus esperanzas, en lo que tú quieres como sociedad y como país", explica.

Por último, Esteban despeja cualquier duda sobre la posibilidad de que el PNV facilite una mayoría parlamentaria en la que participe Vox. Su respuesta es tajante: "Una mayoría en la que sea necesario Vox no va a contar con la ayuda ni el apoyo del Partido Nacionalista Vasco". El presidente del PNV recuerda que su partido ya rechazó esa posibilidad hace tres años y medio, cuando contaba con cinco diputados y se necesitaban cuatro votos para alcanzar una mayoría.

"Que la ultraderecha participe en la mayoría gubernamental es algo con lo que nosotros no podemos ni vamos a colaborar", insiste. Esteban justifica esta posición por las diferencias ideológicas con Vox y por sus planteamientos sobre el modelo territorial: "Es un partido que ni cree en el sistema, que quiere eliminarnos a nosotros como partido político, que está en contra de las autonomías y que está haciendo unas políticas absolutamente contrarias a nuestro ideario. Por lo tanto, más claro, agua".

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