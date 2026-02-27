Urtasun, sobre el rearme de la izquierda tras anunciar Yolanda Díaz que no volverá a ser la candidata: "Lo importante ahora es ilusionar, el debate de los liderazgos vendrá después"

Los detalles El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, entra en directo en Al Rojo Vivo para comentar con Antonio García Ferreras algunos de los aspectos más relevantes de la actualidad política, como el rearme de Sumar. En el vídeo, la entrevista completa.

El sábado 21 de febrero, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con el lema de 'Un paso al frente', Sumar, Más Madrid, Comunes e Izquierda Unida, se daban cita para tomar la decisión de ir unidas en las próximas elecciones e intentar frenar el auge de la ultraderecha. En ese acto aseguraban que "no sobra nadie", dejando abierto el camino a que se sumen nuevas formaciones, como ya se hizo el pasado 23J.

Apenas cuatro días más tarde de este cita, Yolanda Díaz daba un paso atrás y anunciaba que no se presentará a las próximas elecciones generales: "Siempre tuve muchas reticencias ante la idea de ser candidata. La política es dura, especialmente para las mujeres, pero no me arrepiento de haber dado el paso", anunciaba la ministra de Trabajo.

Este viernes, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, miembro de Sumar, entraba en directo en Al Rojo Vivo y contestaba de forma rotunda a la pregunta de Antonio García Ferreras: "¿Quién cree usted que es la persona más adecuada para sustituir Yolanda Díaz al frente de Sumar de cara a unas elecciones generales?".

"El pasado día 21 lo que lanzamos fue un proceso de rearme organizativo. Nosotros estamos gobernando para la mayoría de la gente con medidas que lidera la vicepresidenta, como por ejemplo la subida del salario mínimo, y queda mucha legislatura por delante. Por lo tanto, ahora es muy importante que sigamos gobernando y gobernando bien para la mayoría. Pero además de hacer eso, ahora queremos también lanzar un proceso de movilización y de ilusión para volver a ganar", afirma Urtasun, señalando el poco tiempo que tuvieron en las anteriores generales para formar Sumar.

"Ahora tenemos tiempo, algo más de un año para hacerlo y lo queremos es hacerlo bien", afirma el ministro. En esta línea, recalcó que el acto del 21 de febrero "fue muy positivo" porque desbordamos completamente (...) Vuelve a haber ilusión de victoria y eso es lo más importante, y en lo que hay que centrarse ahora: en el proyecto".

Y los liderazgos, añade, es algo que vendrá después: "Es evidente que sustituir a una candidata como Yolanda Díaz es un reto muy importante por todo lo que ha significado y lo que significa Yolanda Díaz como vicepresidenta para este país. Pero eso es una cosa que ya vendrá más adelante".

Igualmente, quiere dar un mensaje de tranquilidad: "El capital político y humano del espacio político es inmenso y estoy convencido que hay muchos hombres y mujeres con capacidad para hacer eso y encontraremos el mejor candidato o candidata segura en su momento", afirma Urtasun, insistiendo en que lo importante es el proyecto político y volver a ilusionar.

Ahora bien, la pregunta clave: "¿Usted querría ser el candidato?", le dice Ferreras. Pero Urtasun en esto es reticente: "El debate ahora mismo no tiene que centrarse en las personas, sino centrarse en el proyecto político", le responde, recordando su trayectoria política y lo "orgulloso" que se siente de haber ayudado en la campaña del 23-J a Yolanda Díaz siendo su portavoz de campaña.

"Lo más importante ahora es volver a ilusionar y movilizar. Y es lo que estamos haciendo. Tengo la impresión que hemos pasado hace unos meses de un cierto miedo del electorado progresista con lo que está pasando con Donald Trump en Estados Unidos y el mundo con esas amenazas que se producen a escala internacional, a una cierta reacción. Y la verdad es que la movilización del día 21 fue muy importante. Y eso es lo importante ahora, movilizar y armar un proyecto político para vencer", confiesa Urtasun.

Insistiendo en la parte de los candidatos, el ministro aseguro que es "un debate que ya tendremos de forma tranquila": "Se llevará a cabo, pero ahora lo importante es movilizar". Y además, añade: "Queda más de un año de legislatura y hay que seguir gobernando bien. Por lo tanto, necesitamos seguir ampliando derechos como lo estamos haciendo día a día con la cuestión de la vivienda, retomando el escudo social que en si PP no nos ha tumbado este jueves y resolviendo los problemas de los ciudadanos. Gobernar bien y ilusionar a la gente. Eso es ahora lo importante", finaliza.

En el vídeo podemos ver al completo su entrevista.

